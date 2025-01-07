إطلاق النسخة الثالثة من OMT Beirut Sports Festival

في خطوةٍ تعكس التزام القطاع الخاص بدعم الرياضة والشباب اللبناني، وقّع رئيس اللجنة المنظّمة لمهرجان بيروت الرياضي، السيد كريم العنداري، والرئيس التنفيذي لشركة OMT، السيد ناجي أبو زيد، اتفاقية شراكة لإطلاق النسخة الثالثة من OMT Beirut Sports Festival.

وفي هذا السياق، أكّد أبو زيد على أنّ دعم الرياضة هو التزام من شركة OMT تجاه المجتمع اللبناني. وأضاف أنّ هذه الشراكة تأتي ضمن مسؤوليتنا الاجتماعية لتُجسّد دور القطاع الخاص في تعزيز الروح الرياضية وتشجيع الابتكار والتميّز لدى الشباب اللبناني إذ تبقى الرياضة لغة توحّد كل شرائح المجتمع اللبناني.



وبدوره، تحدّث العنداري عن أهميّة هذا الحدث الرياضي قائلاً: "يُعدّ هذا المهرجان التجربة الرياضية الأضخم في لبنان إذ يجمع حضور جماهيري كبير من الفعاليات الرياضية وعشّاق الرياضة من جميع الأعمار والفئات. ويتضمّن المهرجان مجموعة واسعة من التحديّات والبطولات الرياضية، وعدد من الأنشطة التي تهدف إلى تشجيع الشباب اللبناني على ممارسة الرياضة وتسليط الضوء على إمكانياته وإبراز قدراته في مختلف الرياضات، كما تعزيز الصحّة العامة لبناء مجتمع نشط."