قبل ساعات الحسم.. لودريان في بيروت لمتابعة جلسة إنتخاب الرئيس

نشرت السفارة الفرنسية في لبنان البيان الصادر عن وزارة خارجية بلادها على صفحتها عبر منصة “أكس”، جاء فيه:

“يقوم المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جان إيف لودريان بزيارة إلى بيروت اعتبارا من اليوم، في إطار مهمة المساعي الحميدة الموكلة إليه وسيحضر، بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الجلسة النيابية المنعقدة في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس.



وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة منذ أكثر من عامين بالتشاور الوثيق مع شركاء وأصدقاء لبنان ضمن اللجنة الخماسية، من أجل تمكين اللبنانيين من انتخاب رئيس، وفقاً للمبادئ المتفق عليها في الدوحة في تموز 2023. وهي استمرار للزيارات التي قام بها المبعوثان السعودي والأميركي في الأيام الأخيرة.



إن انتخاب رئيس للجمهورية هو الخطوة الأولى في إعادة سير عمل المؤسسات اللبنانية بشكل عاجل واستعادة سيادة البلاد. وتشجع فرنسا النواب على التوصل إلى توافق في الآراء في 9 من كانون الثاني المقبل بحيث يسمح انتخاب رئيس بتسمية حكومة قوية قادرة على جمع اللبنانيين والاستجابة لتطلعاتهم وتنفيذ الإصلاحات الضرورية لاستقرار وأمن لبنان”.