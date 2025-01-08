النائب نجاة عون صليبا: نتجه غداً إلى البرلمان لانتخاب العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية

النائب حسن فضل الله حول ما ينشر منسوباً الى مصادر الثنائي: موقفنا نعلنه غداً في صندوق الانتخاب وكل ما يُنشر من معلومات قبل الاقتراع لا نتبناه وسنصوّت وفق ما ينسجم وقناعتنا الوطنية