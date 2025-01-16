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محليات

غوتيريش: الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة

2025-01-16 | 13:34
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غوتيريش: الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة
غوتيريش: الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة

وصل الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش مساء الى بيروت، وقد استقبله وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب في المطار بتكليف من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

ويزور غوتيريش لبنان لتقديم التهنئة لرئيس الجمهورية لمناسبة انتخابه ، وعقد بو حبيب والامين العام للأمم المتحدة اجتماعا في المطار تناولا في خلاله مستجدات الأوضاع اللبنانية والاقليمية.
وقال غوتيريش، بحسب ما اشارت وزارة الخارجية في بيان،  إن زيارته تأتي تعبيرا عن التضامن العميق مع لبنان وشعبه الذي عانى من أزمات واحداث داخلية واقليمية متلاحقة أرخت بآثارها السلبية عليه.
وأكد ان الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة ليعود لبنان بلد السلام والجمال والازدهار في المنطقة، وستبذل كل الجهود لتمكين الدولة اللبنانية من تحقيق الانتعاش الاقتصادي. كما شدد غوتيريش على أن قوات اليونيفيل ومكاتب الأمم المتحدة في لبنان ستواصل العمل بكل قوة لدعم لبنان واستقراره.
من جهته، جدد بو حبيب التأكيد على أن لبنان بلد محب للسلام وملتزم بالشرعية الدولية، كما أنه يثمن دعم الأمم المتحدة الدائم لسيادته واستقلاله، وهو يعول على دورها لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية التي عصفت به، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية.
غوتيريش: الأمم المتحدة ستدعم بكل ما تملك من قدرات القطاعات اللبنانية كافة

محليات

غوتيريش

مطار بيروت

جوزاف عون

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ميقاتي استقبل ماكرون في المطار: وعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المطار: "تشرفت هذا الصباح باستقبال الرئيس ايمانويل ماكرون في لبنان، وبعد الاستقبال تم اجتماع بيني وبين فخامته وتحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة، اقتصاديا وفي مجال اعادة الاعمار، كما تحدثنا عن التحديات الراهنة، وكان الرئيس ماكرون متفهما جدا للاوضاع اللبنانية، واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة".

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