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محليات

ميقاتي استقبل ماكرون في المطار: وعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة

2025-01-17 | 01:35
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ميقاتي استقبل ماكرون في المطار: وعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة
ميقاتي استقبل ماكرون في المطار: وعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في المطار: "تشرفت هذا الصباح باستقبال الرئيس ايمانويل ماكرون في لبنان، وبعد الاستقبال تم اجتماع بيني وبين فخامته وتحدثنا عن الاوضاع الراهنة وضرورة المتابعة لدعم لبنان على الصعد كافة، اقتصاديا وفي مجال اعادة الاعمار، كما تحدثنا عن التحديات الراهنة، وكان الرئيس ماكرون متفهما جدا للاوضاع اللبنانية، واعدا بمتابعة العمل والدعم للحكومة الجديدة".

ورداً على سؤال عن النية الفرنسية بتأمين الدعم للبنان قال: "الرئيس ماكرون وعد بمتابعة هذا الموضوع من خلال عقد اجتماع على غرار الاجتماع الذي حصل في تشرين  الفائت في باريس  لدعم الجيش واغاثة النازحين، والرئيس ماكرون على استعداد لدعم لبنان من خلال الصندوق الائتماني  الذي تنوي الحكومة القيام به بالتعاون مع البنك الدولي من أجل اعادة اعمار الجنوب، ويمكن للجنوب المساهمة فيه".
 
عما اذا كان البحث تناول موضوع قرب انتهاء المهلة المحددة للانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان قال: "الاجتماع الاول الذي  سيعقده الرئيس ماكرون هو مع الضابطين الاميركي والفرنسي المعنيين بآلية تنفيذ التدابير المتعلقة بوقف اطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار 1701، وبالتأكيد سيطلعنا الرئيس ماكرون  في اجتماع بعبدا عند الظهر على نتيجة هذا اللقاء، واعتقد ان الامور تسير باتجاه اتمام الانسحاب في الوقت المحدد".
 
تابع: "إن موضوع الخروق الاسرائيلية تتم متابعته مع لجنة تطبيق القرار 1701، كما يتم تقديم الشكاوى اللازمة، وهناك وعود بان الخروق ستنتهي مع انتهاء مهلة الستين يوما نهاية الشهر الحالي . ونتمنى ان يحص ذلك وان تكون الوعود في مكانها الصحيح".
 
وعما اذا كان الجانب الفرنسي يمكن ان يضمن الانسحاب الاسرائيلي قال: "لم نتحدث في هذا الموضوع مع الرئيس ماكرون، والجانبان الفرنسي والاميركي يتابعان هذا الملف، واؤكد مجددا ان الرئيس ماكرون يشدد على اهمية التعاون مع لبنان وحرصه عليه . وتمنيت بدوري ان تستمر هذه العلاقة لانها علاقة تاريخية بين الدولتين الفرنسية واللبنانية وشعبي البلدين".
 
 
 
ميقاتي استقبل ماكرون في المطار: وعد بمتابعة العمل ودعم الحكومة الجديدة

محليات

نجيب ميقاتي

ايمانويل ماكرون

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