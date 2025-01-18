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محليات

نعيم قاسم: مساهمتنا كحزب الله وحركة امل أدّت لإنتخاب الرئيس جوزاف عون بالتوافق

2025-01-18 | 03:33
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نعيم قاسم: مساهمتنا كحزب الله وحركة امل أدّت لإنتخاب الرئيس جوزاف عون بالتوافق
نعيم قاسم: مساهمتنا كحزب الله وحركة امل أدّت لإنتخاب الرئيس جوزاف عون بالتوافق

بارك الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للشعب الفلسطيني ومقاومته اتفاق وقف اطلاق النار "الذي يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد".

وتطرق قاسم في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر "غزة رمز المقاومة" الى الملف الرئاسي فقال : "مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل هي التي أدّت إلى انتخاب الرئيس بالتوافق، الرئيس العماد جوزيف عون، ولا يستطيع أحد إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلد، فنحن مُكوّن أساسي في تركيبة لبنان ونهضته، بعض البلهونيات في إبراز إبعادنا عن المسرح هي فُقّاعات ستظهر لاحقًا ".

وقال قاسم في كلمته : "لقد أفشل المقاومون والشعب الفلسطيني مُخطّط إسرائيل الخطير، والتضحيات الكبيرة التي قدّموها والصمود الأسطوري هما مُؤشران على جدارة هذا الشعب ومقاومته لاستعادة أرضه وهو قادر على ذلك، الصمود الآن هو مدماك المستقبل."

وتابع: "لقد كانت التضحيات كبيرة، استشهد رئيس المكتب السياسي الحاج اسماعيل هنية، ورئيس المكتب السياسي القائد يحيى السنوار، 160,000 بين شهيد وجريح، وهناك تدمير منهجي لغزة، ولكن هذه التضحيات هي التي أوقفت المشروع الآثم ومنعت إلغاء قضية فلسطين وستؤسّس للمستقبل".

 واضاف قاسم: "أما لبنان فقد قدّم الغالي والنفيس من خلال حزب الله وحركة أمل والشعب اللبناني، لقد قدّم لبنان وقدّم حزب الله سيد شهداء الأمه السيد حسن نصر الله على رأس القائمة، وقدّم السيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين وقدّم القادة الجهاديين والشهداء والجرحى والأسرى، كل ذلك مساندة لغزة وصدًّا للعدوان على لبنان".

ولفت الى ان "مواجهة حزب الله في لبنان ساهمت في نصرة غزة، والشباب المقاوم وقفوا سدًّا منيعًا أمام التقدّم على الجبهة بمواجهة أسطورية، وأهاليهم الشرفاء حموا وناصروا ودعموا. وكذلك عطّل حزب الله والمقاومون هدف إسرائيل بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت عزيزة مرفوعة الرأس "وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ".

وقال قاسم: "إلى الحالمين بعدائية، ستبقى المقاومة في لبنان عصية على المشروع الأمريكي – الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض، لتحرير فلسطين."

واضاف: "صبرنا على الخروقات لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق، ومعها الرعاة الدوليون، ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا، وأدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه الخروقات التي تجاوزت المئات، هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، الاتفاق حصرًا هو في جنوب نهر الليطاني".

وتابع: "خرجنا مرفوعي الرأس والسلاح بأيدي المقاومين والقرار 1701 إطار عام، أما خُطط الاستفادة من المقاومة وسلاحها في نقاش ضمن الاستراتيجية الدفاعية وبالحوار من ضمن الحفاظ على قوة لبنان وسيادة لبنان واستقلاله. لن يتمكن أحد من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية، فالمسار السياسي مُنفصل عن وضع المقاومة. "

كما حيا قاسم كل من نصر المقاومة في غزة ولبنان ، وختم كلمته بتحية إلى اليمن السعيد والقائد الفذ السيد عبد الملك الحوثي والشعب المقاوم النبيل والشجاع والصامد لما قدّموه من تضحيات ويدهم على الزناد من أجل فلسطين."

كما حيا "العراق الأبي بمرجعيته وشعبه وحشده ومساندته للقضية الفلسطينية، حيّاكم الله جميعًا وجعلنا من أهل الفوز في طريق الحق بانتصار غزة وبكل انتصارات المقاومين ".

نعيم قاسم: مساهمتنا كحزب الله وحركة امل أدّت لإنتخاب الرئيس جوزاف عون بالتوافق

محليات

نعيم قاسم

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