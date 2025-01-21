الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مراسلة الجديد: تعرض المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادة لكمين مسلح في البقاع الغربي وإصابته بـ 6 رصاصات ما أدى إلى استشهاده

2025-01-21 | 13:45
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مراسلة الجديد: تعرض المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادة لكمين مسلح في البقاع الغربي وإصابته بـ 6 رصاصات ما أدى إلى استشهاده
مراسلة الجديد: تعرض المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادة لكمين مسلح في البقاع الغربي وإصابته بـ 6 رصاصات ما أدى إلى استشهاده

مقالات ذات صلة
مراسلة الجديد: تعرض المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادة لكمين مسلح في البقاع الغربي وإصابته بـ 6 رصاصات ما أدى إلى استشهاده

محليات

الجديد:

المسؤول

الشيخ

حمادة

لكمين

البقاع

الغربي

وإصابته

رصاصات

استشهاده

العودة الى الأعلى
Aljadeed
خروقات الإحتلال مستمرة.. وعملية نسف ضخمة في وادي السلوقي
مراسل الجديد: العدو الاسرائيلي نفذ قرابة الساعة 8:10 صباحاً عملية تفجير ضخمة في بلدة بني حيان ودوي الإنفجار تردد صداه في العديد من المناطق الجنوبية

اقرأ ايضا في محليات

اغتيال مسؤول في حزب الله في البقاع الغربي
15:13

اغتيال مسؤول في حزب الله في البقاع الغربي

تعرض الشيخ محمد حمادة، أحد المسؤولين في حزب الله، لكمين مسلح في البقاع الغربي ما أدى إلى مقتله.
وفي التفاصيل، أطلق مسلحون كانوا على متن سيارتين النار على حمادة، في بلدة مشغرة ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابته بـ 6 رصاصات.
على الفور تم نقل حمادة إلى مستشفى البقاع في بلدة سحمر، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله.

15:13

اغتيال مسؤول في حزب الله في البقاع الغربي

تعرض الشيخ محمد حمادة، أحد المسؤولين في حزب الله، لكمين مسلح في البقاع الغربي ما أدى إلى مقتله.
وفي التفاصيل، أطلق مسلحون كانوا على متن سيارتين النار على حمادة، في بلدة مشغرة ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابته بـ 6 رصاصات.
على الفور تم نقل حمادة إلى مستشفى البقاع في بلدة سحمر، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله.

سينتيا زرازير: الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية
13:40

سينتيا زرازير: الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية

نشرت النائبة سينتيا زرازير منشور على تطبيق "فيسبوك" جاء فيه: "منشور لاخذ العلم الى جمهور ١٧ تشرين وكل من ينشد بناء وطن".
وتابعت زرازير: "‏‎علمتُ اليوم، ان اجتماعاً حصل بالامس لنواب التغيير ، ثم اجتماع ثاني اليوم، تلا ذلك توجههم لزيارة حضرة الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام".
وأضافت: "لم اتبلغ لا بالاجتماع الاول ولا بالاجتماع الثاني ولا بالزيارة".
وقالت زرازير: "‏‎ما اعرفه انني ونواب التغيير وصلنا الى الندوة البرلمانية لتمثيل قيم ومطالب الشعب اللبناني في ١٧ تشرين
مسرورة لعودة الحياة الى تكتل نواب التغيير عسى ان يستمر".
وتابعت: "لا اعلم سبب اقصائي، لربما الاتّصال الذي حصل معي و سُرّب مجتزءاً واعتذرت عليه بكل حال".
ما افهمه ان الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية".

13:40

سينتيا زرازير: الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية

نشرت النائبة سينتيا زرازير منشور على تطبيق "فيسبوك" جاء فيه: "منشور لاخذ العلم الى جمهور ١٧ تشرين وكل من ينشد بناء وطن".
وتابعت زرازير: "‏‎علمتُ اليوم، ان اجتماعاً حصل بالامس لنواب التغيير ، ثم اجتماع ثاني اليوم، تلا ذلك توجههم لزيارة حضرة الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام".
وأضافت: "لم اتبلغ لا بالاجتماع الاول ولا بالاجتماع الثاني ولا بالزيارة".
وقالت زرازير: "‏‎ما اعرفه انني ونواب التغيير وصلنا الى الندوة البرلمانية لتمثيل قيم ومطالب الشعب اللبناني في ١٧ تشرين
مسرورة لعودة الحياة الى تكتل نواب التغيير عسى ان يستمر".
وتابعت: "لا اعلم سبب اقصائي، لربما الاتّصال الذي حصل معي و سُرّب مجتزءاً واعتذرت عليه بكل حال".
ما افهمه ان الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025