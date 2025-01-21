مراسلة الجديد: تعرض المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادة لكمين مسلح في البقاع الغربي وإصابته بـ 6 رصاصات ما أدى إلى استشهاده

نشرت النائبة سينتيا زرازير منشور على تطبيق "فيسبوك" جاء فيه: "منشور لاخذ العلم الى جمهور ١٧ تشرين وكل من ينشد بناء وطن".

وتابعت زرازير: "‏‎علمتُ اليوم، ان اجتماعاً حصل بالامس لنواب التغيير ، ثم اجتماع ثاني اليوم، تلا ذلك توجههم لزيارة حضرة الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام".

وأضافت: "لم اتبلغ لا بالاجتماع الاول ولا بالاجتماع الثاني ولا بالزيارة".

وقالت زرازير: "‏‎ما اعرفه انني ونواب التغيير وصلنا الى الندوة البرلمانية لتمثيل قيم ومطالب الشعب اللبناني في ١٧ تشرين

مسرورة لعودة الحياة الى تكتل نواب التغيير عسى ان يستمر".

وتابعت: "لا اعلم سبب اقصائي، لربما الاتّصال الذي حصل معي و سُرّب مجتزءاً واعتذرت عليه بكل حال".

ما افهمه ان الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية".