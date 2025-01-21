مراسلة الجديد: تعرض المسؤول في حزب الله الشيخ محمد حمادة لكمين مسلح في البقاع الغربي وإصابته بـ 6 رصاصات ما أدى إلى استشهاده

تعرض الشيخ محمد حمادة، أحد المسؤولين في حزب الله، لكمين مسلح في البقاع الغربي ما أدى إلى مقتله.وفي التفاصيل، أطلق مسلحون كانوا على متن سيارتين النار على حمادة، في بلدة مشغرة ولاذوا بالفرار، ما أدى إلى إصابته بـ 6 رصاصات. على الفور تم نقل حمادة إلى مستشفى البقاع في بلدة سحمر، إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير من وصوله.
نشرت النائبة سينتيا زرازير منشور على تطبيق "فيسبوك" جاء فيه: "منشور لاخذ العلم الى جمهور ١٧ تشرين وكل من ينشد بناء وطن".وتابعت زرازير: "علمتُ اليوم، ان اجتماعاً حصل بالامس لنواب التغيير ، ثم اجتماع ثاني اليوم، تلا ذلك توجههم لزيارة حضرة الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام".وأضافت: "لم اتبلغ لا بالاجتماع الاول ولا بالاجتماع الثاني ولا بالزيارة".وقالت زرازير: "ما اعرفه انني ونواب التغيير وصلنا الى الندوة البرلمانية لتمثيل قيم ومطالب الشعب اللبناني في ١٧ تشرينمسرورة لعودة الحياة الى تكتل نواب التغيير عسى ان يستمر".وتابعت: "لا اعلم سبب اقصائي، لربما الاتّصال الذي حصل معي و سُرّب مجتزءاً واعتذرت عليه بكل حال".ما افهمه ان الوطن لا يبنى بالاحقاد او الخلافات الشخصية".