مراسلة الجديد تواكب حفل إفتتاح شارع الراحل نزار شقير في كاراكاس

ميقاتي عقب لقائه ماكرون في مطار بيروت: تم التطرق إلى الأوضاع الراهنة وتشديد على ضرورة دعم لبنان على الصعد كافة والرئيس الفرنسي أبدى تفهماً وأكد دعمه للحكومة المقبلة