3 عقد متبقية أمام ولادة الحكومة.. ما هي؟

جاء في صحيفة البناء "قال مصدر متابع لملف الحكومة الجديدة إن لا عقبة تحول دون ولادتها على مستوى علاقة الرئيس المكلف مع ثنائي حركة أمل وحزب الله رغم بقاء بعض النقاط المؤجلة لما بعد اكتمال الصورة النهائيّة للتشكيلة الحكوميّة لأن التفاهم قائم على المعايير، مضيفاً أن هناك ثلاث عقد متبقية واحدة في صيغة النسبة والتناسب في العدد ونوع الحقائب بين القوات والتيار، وثانية في توزيع الحقائب بين الكتل المسيحية ورئيس الجمهورية خصوصاً لجهة الحقائب السيادية، وثالثة لجهة توزيع الحقائب بين رئيس الحكومة والكتل النيابية السنية في العدد ونوع الحقائب".