محاولة قتل جديدة في هذه المنطقة!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ الأب ايلي جوزيف بشعلاني مواليد عام 1982 المريجات، وهو خادم رعية مار انطونيوس البدواني للموارنة في الكرك، ادّعى في مخفر شتورة ظهر اليوم أنّه أثناء عودته من بيروت باتجاه منزله الكائن في محله المريجات حصل مناورة بينه وبين جيب شيروكي لون أسود زجاج داكن مجهول باقي المواصفات، وحوالى الساعة 6.20 وصل الى منزله وكان لا يزال الجيب المذكور خلفه وفر بعدها الى جهة مجهولة. وحوالى الساعة الـ7:20 عاد الجيب المذكور وحضر إلى أمام منزل الأب وترجّل منه شخص مجهول الهوية، وأقدم على اطلاق أعيرة نارية عدة باتجاه سيارة الأب بشعلاني، حيث أصيبت بطلقات نارية عدة وأصيب أيضا بناء مجاور لمنزل الأب بشعلاني، بطلقات نارية عدة من سلاح حربي مجهول المواصفات والنوع.



واتخذ الأب بشعلاني صفة الادعاء الشخصي ضدّ مجهول بجرم اطلاق نار ومحاولة قتل.