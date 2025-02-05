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محليات

في زغرتا.. سكب على فتى البنزين وأحرقه!

2025-02-05 | 12:37
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في زغرتا.. سكب على فتى البنزين وأحرقه!
في زغرتا.. سكب على فتى البنزين وأحرقه!

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 04-02-2025، شهدت بلدة مجدليّا - زغرتا حادثة مروّعة هزّت الرّأي العام حيث أقدم المدعو خ. م. (مواليد عام 1999، لبناني) يعمل في محلّ لتفكيك قطع السيّارات، إثر خلاف فرديّ، على سكب مادة البنزين على القاصر ع. ع. (عُمره حوالي 13 سنة، لبناني) الذي يعمل في كاراج تصليح سيّارات مجاور لمركز عمل (خ. م.)، وأشعل النّار به ما أدّى إلى إصابته بحروق بليغة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات في طرابلس، وتوارى الفاعل عن الأنظار.

على الفور، كُلّفت القطعات المُختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للعمل على تحديد مكان وجود الفاعل وتوقيفه.

بتاريخ 05-02-2025، وبأقلّ من /24/ ساعة، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت دوريات شعبة المعلومات من تحديد مكان وجوده، وتوقيفه. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، وأنّ الحادث حصل نتيجة خلاف فرديّ تطوّر إلى إقدامه على سكب مادة البنزين على القاصر، وإضرام النيران فيه.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.

في زغرتا.. سكب على فتى البنزين وأحرقه!

محليات

زغرتا

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