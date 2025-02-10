أحمد الحريري: يجب أن نكون "كتار" في ذكرى 14 شباط!

شدد الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على أنّه "يجب أن نكون "كتار" مع (رئيس الحكومة الأسبق) سعد الحريري في احياء ذكرى 14 شباط، لنستمع الى كلمته التي ستحدد توجهاتنا للمرحلة المقبلة، ودائماً تحت سقف مصلحة لبنان وكل اللبنانيين".

كلام الحريري جاء خلال زيارته طرابلس، حيث التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في دار الإفتاء، وعقد سلسلة لقاءات تنظيمية وشعبية في مقر منسقية طرابلس.



وقال للحضور في منسقية طرابلس: "صبرتم مع سعد الحريري، في السنوات الماضية، ولا سيما في ظل تعليق العمل السياسي، لإيمانكم بأن هذه المسيرة مستمرة على دروب الحق، وهذا الصبر، بإذن الله، سيؤتي ثماره في الساحات وفي كل الاستحقاقات المقبلة، وفي النهاية لن يصح الا الصحيح"، موجهاً التحية لـ"الجنود المجهولين في منسقية طرابلس الذين حافظوا على استمرار حضور التيار فيها".



وكان أحمد الحريري قد قام، خلال جولته الطرابلسية، بزيارة المفتي اسامة الرفاعي، والنائب السابق أسعد هرموش، وقام بالاطمئنان إلى صحة مفتي طرابلس والشمال السابق الشيخ مالك الشعار.