سلام زار ضريح الحريري: لا استقرار ولا أمان في ظل الإفلات من العقاب (صور)

زار رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم ضريح ألرئيس الشهيد رفيق الحريري ، حيث قرأ الفاتحة عن روحه وارواح رفاقه الشهداء.

وكان سلام وصل الى الضريح قرابة الساعة الثامنة يرافقه نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ووزير الداخلية والبلديات احمد الحجار، وكان في استقبالهم امين عام تيار المستقبل احمد الحريري.

وكتب سلام على منصة "أكس": "في الذكرى العشرين لإستشهاد الرئيس رفيق الحريري، الدرس الذي يجب استخلاصه هو انه لا استقرار ولا أمان في ظل الإفلات من العقاب. واليوم نستذكر ارث الشهيد الكبير في خدمة لبنان وصون وحدته الوطنية والعمل من اجل ازدهاره. احب اللبنانيّين واحبّوه، وحظي باحترام كبير في الوطن العربي والعالم فترك للبنان رصيدا معنويا وسياسيا مشهوداً، طيب الله ثرى كل شهداء لبنان".