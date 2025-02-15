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سلام يجتمع مع وزير الداخلية: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن

2025-02-15 | 03:23
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سلام يجتمع مع وزير الداخلية: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن
سلام يجتمع مع وزير الداخلية: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن

اجتمع رئيس الحكومة نواف سلام صباح اليوم مع وزير الداخلية العميد احمد الحجار قبل توجه الاخير الى وزارة الداخلية لترؤس اجتماع مجلس الامن المركزي.

فأعطى توجيهاته بعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن على كافة الاراضي اللبنانية ، لا سيّما في تأمين حسن سير المرافق العامة ، بما فيه امن وسلامة المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي ، ومنع اي اعتداء على الأملاك العامة والخاصة لا  سيّما محاولة إغلاق الطرقات.
واوصى رئيس الحكومة  بتوقيف المعتدين وإحالتهم فورا على القضاء المختص، ومتابعة للأوضاع والتطورات يترأس الرئيس سلام ظهر اليوم في مكتبه في السراي الحكومي اجتماعا مع الوزراء المعنيين.
سلام يجتمع مع وزير الداخلية: لعدم التساهل بأي شكل من الأشكال في مسألة حفظ الأمن

محليات

نواف سلام

احمد الحجار

اليونيفيل

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