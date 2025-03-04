الرئيس عون شارك في افتتاح أعمال القمة العربية الطارئة

شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في افتتاح اعمال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها القاهرة اليوم، والمخصصة للبحث في مسألة القضية الفلسطينية وتطوراتها.

وكان الرئيس عون وصل الى مقر القمة عند الساعة الثالثة والثلث بعد الظهر، ودخل الى المدخل الرئيسي حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وصافحه مطولاً قبل ان يتم التقاط الصورة التذكارية، ليدخل بعدها رئيس الجمهورية الى قاعة المؤتمر.



ومن المتوقع ان تكون كلمة لبنان التي سيلقيها الرئيس عون، من بين أوائل الكلمات التي ستلقى.



الى ذلك، وعلى هامش الاجتماعات التي عقدت بين أعضاء الوفود المشاركة قبل بدء اعمال القمة، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، نظيره السوري اسعد شيباني وعرض معه العلاقات اللبنانية- السورية.