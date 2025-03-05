حان الآن موعد آذان المغرب في التوقيت المحلي لمدينة بيروت

قبل ساعات من أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الثقة، تركز الأنظار على ملف التعيينات. ورغم أن جدول الأعمال يتضمن 23 بندًا عاديًا، فإن ملف التعيينات غير مطروح، ومن المحتمل أن لا يكون على جدول الأعمال في حال تم التطرق إليه من خارج جدول الأعمال، في انتظار التشاور بين الرئاسات الثلاث.



