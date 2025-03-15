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محليات

بري بحث مع سلام في آخر المستجدات السياسية والميدانية

2025-03-15 | 08:53
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بري بحث مع سلام في آخر المستجدات السياسية والميدانية
بري بحث مع سلام في آخر المستجدات السياسية والميدانية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف اطلاق النار والقرار 1701 .

وكذلك، تابع بري المستجدات والشؤون المتصلة بأوضاع قطاع الإتصالات في لبنان خلال إستقباله وزير الإتصالات شارل الحاج .
وكان قد استقبل رئيس هيئة الشراء العام في لبنان القاضي جان العلية حيث تناول اللقاء قانون الشراء العام وضرورة إصدار مراسيمه التطبيقية . 
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09:54

" أسلحة وذخائر حربية".. الجيش يداهم منازل مطلوبين في بعلبك والهرمل (صور)

أوقفت وحدات من الجيش عند حاجزَي شدرا والرويمة – عكار المواطنين: (خ.م.)، (ع.م.)، (ه.ج.)، (ا.ج.)، (س.ج.)، لإقدامهم على نقل ذخائر حربية. كما دهمت وحدات أخرى تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في بلدة عين بورضاي وحي الشراونة – بعلبك، وجرد فيسان – الهرمل، وأوقفت المواطن (م.ع.) لحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها بالإضافة إلى كمية من المخدرات. سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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