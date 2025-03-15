بري بحث مع سلام في آخر المستجدات السياسية والميدانية
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام حيث جرى بحث لتطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل خرقها لبنود وقف اطلاق النار والقرار 1701 .
وكذلك، تابع بري المستجدات والشؤون المتصلة بأوضاع قطاع الإتصالات في لبنان خلال إستقباله وزير الإتصالات شارل الحاج .
وكان قد استقبل رئيس هيئة الشراء العام في لبنان القاضي جان العلية حيث تناول اللقاء قانون الشراء العام وضرورة إصدار مراسيمه التطبيقية .