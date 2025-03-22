7 شهداء و40 جريحاً حصيلة موجة الغارات الليلية على الجنوب

صدر هن حزب الله مساء اليوم بياناً نعى فيه أحد عناصره رضوان سليم عواضة من بلدة شيحين وجاء في البيان:

" بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رضوان سليم عواضة "ابو ناصر" من بلدة شيحين وسكان بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".