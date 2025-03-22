7 شهداء و40 جريحاً حصيلة موجة الغارات الليلية على الجنوب

- تولين: خمسة شهداء من بينهم طفلة وأحد عشر جريحا من بينهم طفلان
- صور: شهيد واحد عشر جرحى من بينهم طفل
- القليلة: شهيد وخمسة جرحى من بينهم طفلان
- كفركلا: جريحان
- يحمر الشقيف: جريح
- حوش السيد علي: ستة جرحى
- سرعين: أربعة جرحى
شارك رئيس حزب التقدمي الإشتراكي السابق، وليد جنبلاط، في لقاء حواري مفتوح عبر تطبيق "زوم" مع الحركة الوطنية للتواصل - درب المعلم، حيث تم تناول موضوع سلطان باشا الأطرش والشهيد كمال جنبلاط، بحضور المحامي سعيد نفاع وفاعليات اجتماعية وفكرية. تم التطرق إلى آخر التطورات المتعلقة بحالة طائفة الموحدين الدروز وعرب 48.
نددت فرنسا مساء اليوم السبت بإطلاق صواريخ على إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مع دعوة الدولة العبرية إلى "ضبط النفس إثر استئنافها ضرباتها ردا على" هذا الأمر، وفق "فرانس برس".
صدر هن حزب الله مساء اليوم بياناً نعى فيه أحد عناصره رضوان سليم عواضة من بلدة شيحين وجاء في البيان: " بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد رضوان سليم عواضة "ابو ناصر" من بلدة شيحين وسكان بلدة برج الشمالي في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".