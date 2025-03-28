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محليات

بارو: فرنسا تراقب بقلق تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان

2025-03-28 | 16:50
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بارو: فرنسا تراقب بقلق تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان
بارو: فرنسا تراقب بقلق تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان

وزّعت السفارة الفرنسية تدوينة لوزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو عبر حسابها على منصة “أكس”جاء فيها:

“تراقب فرنسا بقلق بالغ تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان. وتدين بشدة الهجمات الصاروخية التي استهدفت إسرائيل من الأراضي اللبنانية صباح يوم 28 آذار، والتي أدت إلى الرد الإسرائيلي المستمر.

تدعو فرنسا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد الذي من شأنه أن يشكل خطرا على استدامة وقف إطلاق النار المبرم في 26 تشرين الثاني 2024، في وقت تتواصل فيه الجهود الدولية لاستكمال الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الإطار. وتحث الجانب الإسرائيلي على التحلي بالحكمة في رده وتجنيب السكان المدنيين المخاطر.

وتظل فرنسا ملتزمة بتنفيذ وقف إطلاق النار، وتواصل اتصالاتها رفيعة المستوى مع شركائها الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين لتحقيق هذه الغاية.

واستقبل رئيس الجمهورية نظيره اللبناني جوزاف عون اليوم، وبحث معه في التطورات الراهنة وسبل تعزيز الدولة اللبنانية وسيادتها. ومن المقرّر أن يناقش هذه القضايا قريبا مع الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

بارو: فرنسا تراقب بقلق تجدد الضربات الإسرائيلية في لبنان

محليات

فرنسا

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