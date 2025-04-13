الراعي في أحد الشعانين: 50 سنة على اندلاع الحرب الأهلية لكن طيّ الصفحات لا يكفي من دون تعلّم الدروس لتجنّب تكرارها

موسيقى الكتيبة الهندية في "اليونيفيل" شاركت في زياح أحد الشعانين في كنيسة سيدة الخلاص المارونية في مرجعيون وقدمت معزوفات جميلة بالمناسبة المباركة.
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار، ومن المتوقع أن تشتد غزارتها اعتبارا من المساء، خاصة في المناطق الجنوبية وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.وجاء في النشرة الآتي:
أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على منصة "أكس"، على الجهد الذي بذله ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والسرعة القصوى في عملية توقيف منفذ عمليات السطو على الصيدليات والمحال التجارية.