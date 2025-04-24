"يجب تسليح الجيش للقيام بمهامه المطلوبة وبعدها يُطرح موضوع السلاح".. تصريح لنائب من حزب الله!
أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي، أنّ "سلاح المقاومة هو الذي حرر الأرض ودحر العدو، وأنه منذ العام 1982 وحتى يومنا هذا هو بالمرصاد، مشدداً على "ألا لغة مع هذا العدو إلا لغة المقاومة والسلاح".
واعتبر النائب جشي أنّ "من ينظّر في الصالونات لتسليم السلاح، فليطرح الخيار الأنسب والأفضل لمواجهة العدو وكبح أطماعه في أرضا ومياهنا"، مشيراً إلى أنّه "عندما يقال أنّ جيشنا الوطني هو المعني بحماية البلد ومنع العدو من الاعتداء علينا وردعه، فنحن موافقون ولكن علينا العمل على تسليح الجيش بكل الإمكانات اللازمة ليستطيع القيام بالمهام المطلوبة، وعندئذ يطرح موضوع السلاح".
كلام النائب حسين جشي جاء لخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيدين السعيدين على طريق القدس المجاهدين محمد أحمد رضا وخليل علي قاسم وذكرى أربعين الشهيد محمد عماد سرور من بلدة عيتا الشعب في النادي الحسيني لبلدة البازورية الجنوبية.
وقال النائب جشي: من حق اللبنانيين جميعاً وأهالي الجنوب خصوصاً أن يعيشوا بأمان بعيداً عن التهديدات والاعتداءات اليومية عليهم من قبل العدو الصهيوني، أما ما قيل بأن "برستيج" الجيش والعلاقات الدولية كافٍ لتحرير الأرض فهذا غير واقعي، وعلى مدى العقود الماضية لم تتحرر أرضنا إلا بفعل المقاومة.