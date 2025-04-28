"القوات": سلاح "الحزب" دفع بلبنان إلى هاوية يُصعب الخروج منها

أوضحت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان "بعض النقاط التي أثارها النائب علي فياض"، كالآتي:

