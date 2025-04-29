"التقدمي" دان الإساءة للنبي محمد: لإحترام قدسية الرموز الدينية

يقوم وزير الاتّصالات شارل الحاج، غدًا الأربعاء عند الساعة ١٠ صباحًا، بجولة ميدانية على عدد من محطات الإرسال التابعة لـ "ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو" في جنوب لبنان، التي تضرّرت بفعل العدوان الإسرائيلي. وتهدف الجولة إلى الاطّلاع على أعمال التّرميم والصّيانة التي أُنجزت لإعادة هذه المحطات إلى الخدمة، واستعادة التّغطية الهاتفية والإنترنت في المناطق المتضرّرة.