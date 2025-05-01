خطوة مرتقبة لحزب الله خلال يومين!

تتحدث مصادر متابعة لـ صحيفة "المدن" عن لقاءات بين حزب الله ورئيس الحكومة نواف سلام، الذي أوكل ملف السلاح إلى بعبدا، بينما يهتم وحكومته بالإصلاحات المطلوبة والخطوات الإصلاحية. وتذهب المصادر إلى حد الحديث عن جلسات عقدت لترتيب العناوين الأولى للتفاهم على الحوار حول "الاستراتيجية الوطنية" للبنان، بعدما استنفد الحديث عن "استراتيجية دفاعية"، والتي يدخل في صلبها الحوار حول سلاح الحزب.

وحسب معلومات "المدن"، فإن خطوة متقدمة ستسجل خلال اليومين المقبلين بخصوص الحوار حول السلاح، وأن هذا الحوار سينطلق ريثما يكون النقاش قد نضج بشأن الصيغة المطلوبة وآليته، وعما إذا كان ثنائيًا أم بين رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل النيابية، أم مع حزب الله حصريًا. وتقول مصادر متابعة لسير النقاشات الدائرة إن وفدًا من حزب الله سيلتقي رئيس الجمهورية عما قريب، بعدما سجل لقاء خلال اليومين الماضيين مع رئيس الحكومة، وأن البحث كان إيجابيًا.