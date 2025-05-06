الرئيس عون: أفضل وفاء لشهدائنا يكون بالحفاظ على وحدتنا الوطنية

وفي بيانم له قال الرئيس عون أن “شهداء الصحافة اللبنانية هم رمز الإرادة اللبنانية الصلبة التي تأبى الخضوع والاستسلام، وتضحياتهم ستبقى منارةً تضيء درب الحرية والكرامة لجميع اللبنانيين”.

وأكد عزمه على مواصلة النضال “من أجل لبنان الذي حلم به الشهداء: لبنان العدالة والمساواة والكرامة