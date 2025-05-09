قبيل إنتخابات لبنان الشمالي وعكار.. تذكير من "الداخلية"!

تذكير بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار:
- محيط مركز الإقتراعhttps://t.co/AlRD99Uuo3
- منع المواكب السيارةhttps://t.co/n9p7xcMVxu
- وقف سير الدراجات الناريةhttps://t.co/fP9nXtHHUK
- فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 9, 2025
تذكير بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الشمالي وعكار:
- محيط مركز الإقتراعhttps://t.co/AlRD99Uuo3
- منع المواكب السيارةhttps://t.co/n9p7xcMVxu
- وقف سير الدراجات الناريةhttps://t.co/fP9nXtHHUK
- فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالاً بنائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، مهنّئاً بالذكرى 80 للانتصار على الفاشية.وقد طلب جنبلاط من بوغدانوف إبلاغ القيادة الروسية بشخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، تهانيه بهذه المناسبة.