قبيل إنتخابات لبنان الشمالي وعكار.. تذكير من "الداخلية"!

أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط اتصالاً بنائب وزير الخارجية، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، مهنّئاً بالذكرى 80 للانتصار على الفاشية.



وقد طلب جنبلاط من بوغدانوف إبلاغ القيادة الروسية بشخص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، تهانيه بهذه المناسبة.