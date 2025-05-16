قبيل انتخابات بيروت والبقاع وبعلبك.. الداخلية تذكّر بالتعاميم!

تذكير بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل
محيط مركز الإقتراع https://t.co/AlRD99Uuo3
منع المواكب السيارة https://t.co/n9p7xcMVxu
وقف سير الدراجات النارية https://t.co/fP9nXtHHUK
فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) May 16, 2025
تذكير بالتعاميم التالية قبيل الإنتخابات البلدية والاختيارية في محافظات بيروت، البقاع وبعلبك الهرمل
محيط مركز الإقتراع https://t.co/AlRD99Uuo3
منع المواكب السيارة https://t.co/n9p7xcMVxu
وقف سير الدراجات النارية https://t.co/fP9nXtHHUK
فترة الصمت الإنتخابيhttps://t.co/tQmKv7lue5
لبنان.. بين العزلة أو اللحاق بسوريا.
أطلقت وزارة الداخلية والبلديات المساعد الآلي Chatbot للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالانتخابات على مدار الساعة.