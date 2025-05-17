عاجل
مراسل الجديد: 6 مخاتير فازوا بالتزكية من أصل 16 مقعد إختياري في مدينة زحلة
مراسل الجديد: 6 مخاتير فازوا بالتزكية من أصل 16 مقعد إختياري في مدينة زحلة
مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور
مراسل الجديد: 5 بلديات فازت بالتزكية في قضاء زحلة وهي دير الغزال وماسا وعنجر حوش موسى ورياق حوش حالا وشهابية الفاعور
السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد
السهرة والعة مع كارلوس وماي حريري وجعدنيستا ومايكل كبابة.. تابعوا حلقة جديدة من "مع رابعة" الآن على الجديد
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
26 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
28 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
27 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بيان صادر عن "التيار" في زحلة

2025-05-17 | 12:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بيان صادر عن &quot;التيار&quot; في زحلة
بيان صادر عن "التيار" في زحلة

صدر عن التيار الوطني الحر في قضاء زحلة البيان التالي:



لمّا كان موقف التيار الوطني الحر منذ البداية هو الوقوف وراء خيار العائلات، على قاعدة أن "البلدية للناس، والناس منا وفينا"، وبعد أن تم تأليف لائحتين متنافستين في مدينة زحلة على قواعد سياسية حاولت كل منها الحصول على تأييد التيار لها، من دون تمكنها من إقناع التيار بوجوب دعمها دعماً سياسياً وشعبياً وبلدياً ويكون علنياً واضحاً، وبعد أن أجرى التيار إستطلاعاً للرأي خلال الساعات ال ٢٤ الأخيرة للوقوف عند رأي الأهالي والعائلات، فقد قرر التيار ترك الحرية للملتزمين والمؤيدين بالتصويت من بين المرشحين لمن يرونه مناسباً لتوجهاتهم، شاكراً للمرشحين السبعة موقفهم الراقي والملتزم ومقدّراً قرارهم بعدم إكمال المعركة الإنتخابية إنسجاماً مع موقف التيار، ومتمنياً لزحلة دائماً الإستقرار والتألق.
بيان صادر عن "التيار" في زحلة

محليات

لبنان

التيار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عن الداخل وإسرائيل.. برّي يحدد ردّ الفعل! (الجمهورية)
كيف تبدو الأجواء عشية إنعقاد القمة العربية في بغداد؟

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025