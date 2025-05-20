بري: سنذهب إلى الانتخابات في الجنوب مهما كلف الأمر

وقال بري في حديث إلى "المدن" إننا: "جمعنا الأضداد في بيروت، أما في الانتخابات النيابية فسيختلف المشهد، وسيتفرقون حُكماً".أما في الجنوب، أشار بري إلى أننا: "سنذهب إلى الانتخابات في كل الأحوال، وسنخوضها مهما كلف الأمر"، وأضاف: "الأجواء ستكون بغالبيتها توافقية، وقد عملنا على تحقيق ذلك".