بري: سنذهب إلى الانتخابات في الجنوب مهما كلف الأمر
أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أننا: "قمنا بواجباتنا في الانتخابات البلدية في بيروت، وأمّنا التوازن، إلى درجة أنه لا يجوز الاستمرار في توصيفنا كثنائي شيعي، بل نحن ثنائي وطني".
وقال بري في حديث إلى "المدن" إننا: "جمعنا الأضداد في بيروت، أما في الانتخابات النيابية فسيختلف المشهد، وسيتفرقون حُكماً".
أما في الجنوب، أشار بري إلى أننا: "سنذهب إلى الانتخابات في كل الأحوال، وسنخوضها مهما كلف الأمر"، وأضاف: "الأجواء ستكون بغالبيتها توافقية، وقد عملنا على تحقيق ذلك".