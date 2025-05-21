"القوات" تُصدر بياناً بشأن إنتخابات جنوب لبنان
أصدرت منطقة مرجعيون – حاصبيا في حزب "القوّات اللبنانيّة" بياناً بشأن الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقبة في بلدة راشيا الفخّار، أكدت فيه التزام الحزب الحياد الكامل وعدم دعم أيّ من اللائحتين المتنافستين.
وشدد البيان على احترام حرية الناخبين في اختيار من يرونه مناسباً، داعياً إلى خوض الاستحقاق بروح ديمقراطية وباحترام متبادل، حفاظاً على وحدة البلدة وتماسكها الاجتماعي.
وختم الحزب بيانه بالقول إن "راشيا الفخّار تستحق الأفضل"، معوّلاً على وعي أبنائها في وضع الإنماء والوفاق أولوية في خياراتهم.