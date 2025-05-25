تل أبيب تُلمّح: لبنان وسوريا على طريق التطبيع قبل الرياض

وفي مقابلة أجراها مع الرئيسة التنفيذية لمنصة PragerU وأعادت نشرها صحيفة "جيروزاليم بوست"، قال ليتر: "لا يوجد ما يمنعنا اليوم من التوجه نحو تسوية مع سوريا ولبنان لقد غيّرنا النموذج جذريًا، وأنا متفائل جدًا بإمكانية التوصل إلى اتفاق إبراهيم مع هذين البلدين، وربما قبل السعودية".

وفي ما يتعلق بلبنان، قال السفير الإسرائيلي أن لدى لبنان "فرصة للخروج من حالة الدولة الفاشلة وإعادة تأكيد وجوده كمجتمع مدني"، على حد تعبيره. وأضاف في الشأن السوري أن "الولايات المتحدة كان ينبغي أن تكون أكثر حذرًا في رفع العقوبات عن سوريا".