الرئيس عون يتحدث عن "السياسي المخلص": للتمسّك بقيم الحوار والتسامح

إعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي التي تصادف اليوم في الاول من حزيران، ان هذه الجريمة "لم تستهدف رجل دولة فحسب بل كانت اغتيالا لما كان يمثله من رمز للوحدة الوطنية والحوار البناء، ومثالاً حياً للسياسي المخلص الذي وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".