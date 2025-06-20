"غائم جرئياً مع رطوبة مرتفعة".. إليكم تفاصيل الطقس!
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات، و تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يكون تأثيرها على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، زحلة بين 16و 32 درجة.