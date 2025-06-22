إتصال هاتفي بين عون وسلام.. ماذا في تفاصيله؟

أجرى رئيس الحكومة نواف سلام، اتصالاً برئيس الجمهورية، جوزاف عون، تم خلاله البحث في التطورات الخطيرة التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها المحتملة على لبنان. وقد جرى الاتفاق على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين الجانبين، والعمل المشترك لتجنيب لبنان تداعيات هذه الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والحفاظ على وحدة الصف والتضامن الوطني.



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