باراك: لا نفرض على اللبنانيين ما عليهم فعله بل ندعمهم بحال قرروا التغيير

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة السفير الأميركيّ في تركيا الموفد الخاص إلى لبنان وسوريا توماس براك والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان ، وتناول اللقاء الذي إستمر لأكثر من ساعة ، تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية .
أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي ، أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل من رسائل صوتية ونصوص وترجيحات وتوصيفات جديدة وتوقعات تتعلق بالامتحانات ، كلها عارية من الصحة ، ودعا المرشحين إلى عدم الأخذ بها ، كما دعا الحرصاء والمهتمين بالتربية إلى الحصول على المعلومات الصحيحة من الصفحة الرسمية لوزارة التربية او عبر التواصل مع المكتب الإعلامي .