أطلق النار على محطة وقود.. الفاعل في قبضة القوى الأمنية

وقد أصيب عامل في بقدمه، ونقل إلى مستشفى للمعالجة.

على الأثر، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هوية مطلق النار ومكان وجوده، ويدعى: ع. إ. ز (مواليد العام 1993، لبناني).

بتاريخ 26-6-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة المذكورة عند تقاطع مار مخايل – الشياح، وضبطت ال”فان” والدراجة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إطلاقه حوالي 30 عيارا ناريا تجاه المحطة وكان برفقته شخص آخر، وذلك على خلفية إشكال حصل بينه وبين عمال المحطة. وأنه قد باع بعد حصول الحادثة.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، فيما لا يزال العمل جاريا لتوقيف المتورط الآخر.”