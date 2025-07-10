تلويث قناة ري القاسمية.. والمتهم عمال في "الأونروا"؟ (فيديو)



أصدرت مصلحة بياناً جاء فيه أن "مجموعة من عمال المركز الصحي التابع لوكالة الأونروا في منطقة الشبريحا قامت بحرق أوراق ونفايات ضمن حرم مشروع ، ورمي المخلفات بشكل عشوائي داخله، ما يشكّل تعديًا بيئيًا صارخًا يهدد الموارد العامة ويخالف القوانين المرعية".





وأشارت المصلحة في بيانها أنها تتابع هذا الملف للتأكد من إزالة التعديات وعدم تكرار هذه المخالفات، وتؤكد أن أي نشاط مضرّ بالبيئة والبنية التحتية للمشاريع المائية سيُواجَه بالإجراءات القانوالاونروا ترتكب جريمة بيئية داخل حرم مشروع ري القاسمية!



بدورها، ردت الأونروا على التقارير موضحة أن أحد موظفيها قام بحرق ملفات ورقية قديمة بالقرب من مركزها الصحي في منطقة الشبريحا، الواقع بالقرب من موقع مشروع ري القاسمية.



مؤكدة في بيان أنها تتابع الحادثة للتأكد مما حدث، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن أياً من موظفيها لم يكن مسؤولًا عن التخلص من المواد المحروقة في موقع مشروع ري القاسمية. ومن منطلق التزامها بالصحة العامة وسلامة البيئة، كلّفت الوكالة، عمال النظافة لديها بإزالة أي بقايا من المواد المحروقة من الموقع المذكور على الفور.



كم أعلنت الأونروا أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة إذا تبين أن عملية التخلص من المواد المحروقة لم تتم وفقًا للارشادات والمعايير التي تتبعها.. مؤكدة التزامها الدائم بمعايير حماية البيئة وضمان عدم تأثير أنشطتها على الموارد العامة أو البنية التحتية