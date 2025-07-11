"استقرار نسبي بدرجات الحرارة ورطوبة".. إليكم تفاصيل الطقس

اليكم تفاصيل طقس اليوم
والايام المقبلة:
الجمعة:
- الحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو: حار، قليل السحب صباحاً ويتشكل ضباب مع تقدم الوقت
- الرطوبة السطحية ساحلا: ٦٠ و ٩٠٪
- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa
- الانقشاع: جيد
- حال البحر: منخفض الى متوسط الموج (١٠٠سم) وحرارة سطح المياه ٢٨
السبت: حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٣ و ٣٢ ساحلا وبين ١٥ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا
الاحد: حار وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر والحرارة تتراوح بين ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠ كم/س تنشط جبلاً وشرقا.