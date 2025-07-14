رجي للإتحاد الأوروبي: لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس

عرض وزير الخارجية والمغتربين رجي مع نائبة رئيس خلال محادثات أجراها معها في بروكسيل، للمواضيع المشتركة بين والاتحاد الأوروبي.

طلب رجي من مساعدة الأوروبي في الضغط لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس وباقي الأراضي المحتلة في جنوب ، كما ركز على دور الاتحاد المساعد في ملف التجديد لقوات حفظ السلام "اليونيفيل".



تناول وزير الخارجية مع المسؤولة الأوروبية قرار الحكومة اللبنانية في شأن حصرية السلاح وأكد أنها ماضية في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والقضائية والإدارية مشددا على ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان. وعرض لخطة الحكومة في معالجة ملف النازحين السوريين وأهمية عودتهم إلى بلادهم.



من جهتها أكدت كالاس على أهمية العلاقات الثنائية بين لبنان والاتحاد الأوروبي وشددت على تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع قبل مجلس الشراكة اللبناني -الأوروبي المنوي انعقاده في أواخر هذا العام.