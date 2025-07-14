جنبلاط يعلّق على أحداث السويداء!

مقدمة النشرة المسائية: "بشرة خير".. من إمارة الخير، وخَبراً إيجابياً ستَسمَعُونه قريباً من رئيسِكم وليس مني، لبنان سيَبقى لبنان وكلُّ الأمور ستُحلُّ بما فيها السلاح. بهذا الموقفِ اختَصرَ نائبُ رئيسِ الوزراء وزيرُ الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح زيارتَه الرسمية على رأس وفدٍ أمني وإداري، ليس بجديد على الشقيقةِ الكويت دولةً وشعباً مساندةُ لبنانَ والوقوفُ بجانبه حتى في أحلكِ أيامِه..