اتصال بين سلام وأبي المنى: تأكيد على التهدئة والوحدة

قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، إن "الدعوات العشائرية الصاخبة إلى النفير العام تنذر بحرب مذهبية خطيرة، ونرفض بشدة أي نزعة انفصالية أو توجه نحو التقسيم"، محذراً من الانجرار خلف التوترات الطائفية أو الخطابات التحريضية.



