اتصال بين سلام وأبي المنى: تأكيد على التهدئة والوحدة

كما تم التأكيد المشترك على" أهمية صون وحدة سوريا، ورفض أي محاولة لزرع الانقسام بين أبنائها، والتشديد على أن ما يجري خارج حدود لبنان لا ينبغي أن يتحوّل إلى مادة للتأجيج الداخلي".
وختم الرئيس سلام بالإعراب عن "تقديره العميق لحرص شيخ العقل الدائم على وحدة اللبنانيين تحت مظلة الدولة".
قال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، الشيخ سامي أبي المنى، إن "الدعوات العشائرية الصاخبة إلى النفير العام تنذر بحرب مذهبية خطيرة، ونرفض بشدة أي نزعة انفصالية أو توجه نحو التقسيم"، محذراً من الانجرار خلف التوترات الطائفية أو الخطابات التحريضية.