إتصالات لجعجع بشأن "الأزمة في السويداء"

صدر عن رئيس حزب " اللبنانية" ، البيان التالي:





"أجرى رئيس حزب " اللبنانية" اتصالاً مطولا بشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في الشيخ ، كما اتصل برئيس " الإشتراكي" النائب ، وقد تركّز الحديث على الأزمة في السويداء، وضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، والتأكيد ان تشكل وحدها مصدر الحماية لجميع اللبنانيين".