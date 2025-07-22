الرئيس عون: الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة

واكد ان الاتصالات مستمرة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة لتفادي تأثيرها على ، مجدداً التنويه بمواقف القيادات اللبنانية السياسية والروحية حيال ما حصل في مؤخرا من احداث مؤسفة.كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله رئيس الطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان القس جوزف قصاب يرافقه القاضي فوزي داغر والمحامي شارل غفري. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القس قصّاب على أهمية المواقف التي يتخذها الرئيس عون وادارته الحكيمة لشؤون البلاد، لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان والمنطقة. وأعرب عن امله في ان يتجاوز لبنان الظروف الصعبة الراهنة، منوهاً بما يقوم به الرئيس عون من اتصالات في هذا الصدد.وتطرق البحث خلال اللقاء الى أوضاع الطائفة وحاجاتها، والوضع في سوريا.واستقبل الرئيس عون وفداً من " تكتل لبنان القوي" ضم الوزيرة السابقة النائبة والنائب ، والنائب السابق ادغار معلوف، وعرض معهم الأوضاع العامة في البلاد والتطورات .والتقى الرئيس عون المدير العام لامن الدولة الركن ادغار لاوندوس وعرض معه المهام التي يقوم بها امن الدولة، لاسيما في مجال الفساد.واستقبل الرئيس عون وفدا من السابقين للاركان العامة في ضم اللواء رمزي أبو ، واللواء ، واللواء وليد سلمان، واللواء امين العرم، الذين قدموا التهنئة لرئيس الجمهورية، وعرضوا معه الأوضاع العامة ومسائل تهم العسكريين المتقاعدين.