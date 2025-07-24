في طرابلس.. العدالة محاصرة بالنفايات(شاهد الفيديو)





وثّق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد صادمة من قصر عدل طرابلس، حيث ظهرت أكوام من النفايات المتكدّسة في الممرات والمداخل، ما يعكس واقعًا متدهورًا على مستوى ، ويطرح علامات استفهام حول الإهمال المزمن الذي يطال مؤسسات يُفترض أن تكون رمزًا للنظام والقانون.