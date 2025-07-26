حزب الله معزياً بالرحباني: سيبقى منارة أمل للأجيال القادمة

أصدرت العلاقات الإعلامية في ، البيان التالي:





تتقدّم العلاقات الإعلامية في بأحرّ التعازي إلى عائلة الفنان الكبير الراحل زياد الرحباني وإلى ‏جميع محبيه في والعالم ، برحيل هذه القامة الفنية الوطنية المقاومة بعد مسيرةٍ حافلةٍ ‏بالعطاءِ والحبِ والإبداع.‏



لقد جسّد الراحل الكبير، من خلال فنه ومواقفه، نموذجًا للفن الهادف في خدمة والإنسان، ورسم ‏من على مسرحه الصورة الحقيقية للوطن الذي يحلم به كل إنسان، وطن والكرامة والعيش ‏المشترك، فأضحى مصدر إلهامٍ لكل الأحرار في الدفاع عن القضايا العادلة.‏



سيبقى زياد الرحباني بإرثه الذي خلّده منارة أملٍ للأجيال القادمة، تنهل من نبع فنه وفكره لتبني وطنًا ‏حرًا مقاومًا.‏