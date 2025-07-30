"من الأخر".. الشيخ نعيم قاسم يحسم قرار السلاح!

وأضاف ، في ألقاها عبر الشاشة، أن "إسرائيل قد تتوسع أكثر في إذا حققت أهدافها بنزع السلاح"، مشددا على أن "سلاح شأن داخلي لبناني".

وأكد: "كل من يطالب في الوقت الراهن بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي ومن الأخر لن نسلم السلاح لإسرائيل".

كما أشار إلى أن "واشنطن فوجئت بموقف رسمي موحد ينص على ضرورة وقف العدوان قبل التفاوض على بقية الأمور".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان".

وقال قاسم: "حزب ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان"، مضيفا: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان".