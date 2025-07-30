الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

"من الأخر".. الشيخ نعيم قاسم يحسم قرار السلاح!

2025-07-30 | 13:29
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;من الأخر&quot;.. الشيخ نعيم قاسم يحسم قرار السلاح!
"من الأخر".. الشيخ نعيم قاسم يحسم قرار السلاح!

قال الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إن إسرائيل واصلت خرق وقف إطلاق النار "من أجل الضغط علينا"، مشيرا إلى أن السلاح "شأن داخلي".

وأضاف قاسم، في كلمة ألقاها عبر الشاشة، أن "إسرائيل قد تتوسع أكثر في لبنان إذا حققت أهدافها بنزع السلاح"، مشددا على أن "سلاح حزب الله شأن داخلي لبناني".

وأكد: "كل من يطالب في الوقت الراهن بتسليم السلاح يخدم المشروع الإسرائيلي ومن الأخر لن نسلم السلاح لإسرائيل". 

كما أشار إلى أن "واشنطن فوجئت بموقف رسمي موحد ينص على ضرورة وقف العدوان قبل التفاوض على بقية الأمور".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تريد خلق مشكلة في لبنان وتضغط علينا عبر إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل والولايات المتحدة متواطئتان في استمرار الهجمات على لبنان".

وقال قاسم: "حزب الله ليس ضعيفا وله حضور سياسي وشعبي في لبنان"، مضيفا: "عندما أصبحت الدولة مسؤولة لم نعد مسؤولين عن التصدي لمواجهة العدوان".

مقالات ذات صلة
"من الأخر".. الشيخ نعيم قاسم يحسم قرار السلاح!

محليات

نعيم قاسم

حزب الله

إسرائيل

الدولة اللبنانية

لبنان

سلاح الحزب

الحكومة اللبنانية

توم بارّاك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
لا سيولة كافية من العملات الأجنبية؟ (أسرار النهار)
بارو يتحدّث عن نية فرنسية بعقد مؤتمر جديد لدعم لبنان

اقرأ ايضا في محليات

انقلاب شاحنة على سيارة في بلدة رأس نحاش الشمالية
09:57

انقلاب شاحنة على سيارة في بلدة رأس نحاش الشمالية

فيديو يوثق انقلاب شاحنة محملة بالمياه على إحدى السيارات في بلدة رأس نحاش الشمالية

09:57

انقلاب شاحنة على سيارة في بلدة رأس نحاش الشمالية

فيديو يوثق انقلاب شاحنة محملة بالمياه على إحدى السيارات في بلدة رأس نحاش الشمالية

على أنغام "التكنو" و"الهاوس".. جعجع مولعها! (شاهد الفيديو)
08:20

على أنغام "التكنو" و"الهاوس".. جعجع مولعها! (شاهد الفيديو)

شهدت مهرجانات الارز الدولية حفلة خصصت لموسيقي "التكنو" و"الهاوس" الصاخبة، وقد اظهرت مشاهد متداولة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع يرقصان على إيقاع الموسيقى الإلكترونية وسط حضور شبابي تخللها عروض ليزر.

08:20

على أنغام "التكنو" و"الهاوس".. جعجع مولعها! (شاهد الفيديو)

شهدت مهرجانات الارز الدولية حفلة خصصت لموسيقي "التكنو" و"الهاوس" الصاخبة، وقد اظهرت مشاهد متداولة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع يرقصان على إيقاع الموسيقى الإلكترونية وسط حضور شبابي تخللها عروض ليزر.

يحدث الآن

اخترنا لك
انقلاب شاحنة على سيارة في بلدة رأس نحاش الشمالية
09:57
على أنغام "التكنو" و"الهاوس".. جعجع مولعها! (شاهد الفيديو)
08:20
معلومات الجديد: وزارة التربية بصدد إنهاء المرحلة الأخيرة من التدقيق في نتائج الثانوية العامة بفروعها الأربعة و من المرجح صدور النتائج غدا الجمعة او بعد غد كحد أقصى
08:17
مراسل الجديد: الهيئة العامة لمجلس النواب تناقش في هذه الاثناء مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها مادة مادة
07:24
كنعان: نحن امام قرار تاريخي!
06:58
بري طلب من النواب في بداية الجلسة الوقوف دقيقة صمت عن الروح الفنان الراحل زياد الرحباني قائلاً: برحيله خسرنا أرزة من أرز لبنان
06:56
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025