معلومات الجديد: لقاء مرتقب بين رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب لبحث مسار جلسة الثلاثاء وأفضل سيناريو لمقاربة ملف السلاح

مصادر وزارية للجديد: يُبحث عن صيغة لتجنب توتر جلسة الثلاثاء منها إعلان حصرية السلاح وفق البيان الوزاري وتكليف المجلس الأعلى للدفاع بوضع آلية تنفيذية لكن الطرح لم يلق قبولاً ووصفه مصدر حكومي بـ"غير الو