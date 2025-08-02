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مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
مصادر دبلوماسية للجديد: برّاك خلال زيارته الأخيرة لبنان أبلغ أن هذه الفرصة الأخيرة للتفاهم وأنه قد لا يعود
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي
مصادر دبلوماسية للجديد: واشنطن وتل ابيب لن تقبلا بأوساط الحلول والمطلوب اقرار بند السلاح وفق جدول زمني وبإجماع حكومي
معلومات الجديد: صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية
معلومات الجديد: صيغ متبادلة بين حزب الله والقصر الجمهوري عبر موفدين تهدف للوصول إلى صيغ مشتركة تؤكد على حق الدولة في حصرية السلاح من جهة ومنع الوصول إلى انزلاقات داخلية من جهة ثانية
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب منفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب منفتح على الصيغ التي تؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة وفق البيان الوزاري وخطاب القسم إلا أن ما تسعى اليه اسرائيل هو فرض إتفاق آخر
معلومات الجديد: حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد
معلومات الجديد: حزب الله يفضل وضع صيغة ركيزتها المجلس الأعلى للدفاع دون أي جدولة أو تواريخ في وقت يقترح فيه حزب القوات باسناد المهمة الى المجلس الأعلى للدفاع ليضع خطة واضحة لكن ضمن جدول زمني محدد
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تدابير سير في ضبية غداً!
محليات
تدابير سير في ضبية غداً!
2025-08-02 | 06:50
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تدابير سير في ضبية غداً!
صدر عن
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "اعتبارا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 3-8-2025، سيقيم
الاتحاد اللبناني للدراجات
بطولة لبنان
للدرّاجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على الطريق البحري في منطقة
مارينا
– ضبية، بين مسبح غولدن بيتش وثكنة
اللواء
الشهيد وسام
الحسن
.
لذلك سيتم إقفال المسلك المذكور طيلة فترة السباق.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
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