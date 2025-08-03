هل تذكرونه؟ بالصور: عبود بطاح يصاب برصاصة في غزة!

ووفق ما نشره عبر حسابه في إنستغرام، فقد أُطلق عليه الرصاص خلال تغطيته للأوضاع الإنسانية المتدهورة في ظل استمرار العدوان والحصار.
ونُقل بطاح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية التي تزيد من مأساة السكان في القطاع المحاصر.
كتب رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري عبر منصة "إكس" في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت: "خمسة أعوام على الجريمة، ولا يزال لبنان ينتظر العدالة للضحايا ولعائلاتهم، وللمصابين، ولعاصمتنا الجريحة بيروت. لن نفقد الأمل بصدور القرار الاتهامي وإجراء المحاكمة في أقرب وقت، كي يُحاسب كل مذنب على جريمته. كلنا أمل بالحقيقة ليرتاح ضمير الوطن".
رحّب الفنان كريم نور بنجل رئيس الجمهورية اللبنانية، خليل عون، خلال حفله في بيروت، وسط أجواء احتفالية لافتة، على وقع عبارة "Habibi come to Lebanon"شاهد الفيديو: