هل تذكرونه؟ بالصور: عبود بطاح يصاب برصاصة في غزة!

ووفق ما نشره عبر حسابه في ، فقد أُطلق عليه الرصاص خلال تغطيته للأوضاع الإنسانية المتدهورة في ظل استمرار العدوان والحصار.

ونُقل بطاح إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تتواصل الهجمات الإسرائيلية التي تزيد من مأساة السكان في القطاع المحاصر.