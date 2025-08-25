الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات

بري قال كلمته: تأجيل!

2025-08-25 | 12:40
بري قال كلمته: تأجيل!
بري قال كلمته: تأجيل!

تزامنا مع عودة الوفد الاميركي، وعلى وقع ما تردد حول الورقة الاميركية، كان الشارع اللبناني أمام امتحان صعب، يعيد معادلة شارع في مقابل شارع الى الواجهة، إلا أن اتصالات جرت بين عين التينة وبعض الموفدين المعنيين بالملف اللبناني، نتج عنها تأجيل حراك الثنائي الاربعاء تفاديا لأي مواجهة في الشارع وتحديدا مع داعمي رئيس الحكومة نواف سلام.

بالتوازي تكثفت في الساعات الماضية المساعي والاتصالات عبر بعثة لبنان في الامم المتحدة لضمان استمرار وجود قوات اليونيفيل في لبنان، وسط إصرار أميركي حاسم على وضع اطار زمني واضح تنتهي خلاله مهام القوة في جنوب لبنان، وقبل تبلغ لبنان رسميا رد اسرائيل وسوريا على الورقة اللبنانية، عشاء مركزي في وسط بيروت للوفد الاميركي ومعه توم براك ومورغان أورتاغوس، على ان تتبلور المشهدية يوم الثلثاء خاصة أن الوفد الاميركي يضم تقنيين معنيين بتوثيق الوقائع والمعطيات للخروج بتقارير تفند احتياجات الجيش اللبناني تمهيدا لدعمه في المرحلة المقبلة وضمان جهوزيته لتولي مهامه في جنوب لبنان وعلى كل الاراضي اللبنانية.
مراسل الجديد: قوة عسكرية اسرائيلية توغلت داخل منشآت أحد المعامل على طريق بلدتي مركبا – عديسة حيث عمدت إلى تفتيشه وتخريبه
منطقة صناعية "فاصلة" بين لبنان وإسرائيل! (فيديو)

مصادر قضائية لـ الجديد: الانظار تتجه الى القصر الجمهوري بشأن قانون استقلالية القضاء فإما يجري تمريره مع بعض التعديلات او يعاد الى مجلس النواب
13:13
معلومات الجديد: برّاك واورتاغوس يتناولان العشاء بهذه الأثناء مع عدد من الوزراء والنواب وشخصيات في أحد مطاعم الصيفي وسط بيروت
13:08
إصرارٍ حاسم على جدول زمني.. التفاصيل ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية
12:47
قانون استقلالية القضاء في مهب التعديلات.. التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
12:24
ملف السلاح الفلسطيني الى الجنوب درّ.. التفاصيل في نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:15
نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري للجديد: زيارة الوفد السوري قد تضمن طي صفحة العلاقات السورية - اللبنانية القديمة
12:04
